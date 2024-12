Grupo Bom Gosto: a energia do samba será o destaque na Barra de Macaé na festa de Réveillon - Foto: Ilustração

Grupo Bom Gosto: a energia do samba será o destaque na Barra de Macaé na festa de RéveillonFoto: Ilustração

Publicado 25/12/2024 20:24

Macaé - Macaé promete uma virada de ano inesquecível com atrações musicais para agradar todos os gostos. A Praia dos Cavaleiros será palco do show de Lulu Santos, enquanto a Barra de Macaé vibrará ao som do grupo Bom Gosto, que lidera a programação da noite. No Sana, o clima será regado a reggae com a apresentação especial de Dom Luiz, garantindo diversidade nos estilos musicais para celebrar o Réveillon.

As festividades começam às 19h, com DJs e artistas locais aquecendo o público. Na Barra, o cantor Sandro Martins sobe ao palco para preparar o clima antes do aguardado show do grupo Bom Gosto, uma das maiores referências do samba nacional.

O evento, que atrai tanto moradores quanto turistas, reforça a posição de Macaé como um dos principais destinos para a virada de ano. A festa contará com uma estrutura planejada para oferecer conforto e segurança, garantindo que o público aproveite o momento de celebração com tranquilidade.

O Réveillon 2025 chega como um marco de agradecimento pelas conquistas do ano e de renovação de esperanças para o futuro, com um ambiente de alegria, música de qualidade e boas vibrações.