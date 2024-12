Prefeito apresenta balanço de ações realizadas e projeta um futuro com mais inclusão, infraestrutura e oportunidades - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 26/12/2024 19:16 | Atualizado 26/12/2024 19:17

Macaé - Macaé encerra 2024 com um balanço impressionante de realizações, consolidando-se como um dos municípios mais promissores do estado do Rio de Janeiro. Durante evento realizado no Centro Integrado de Administração da Saúde (Cias), nesta quinta-feira (26), o prefeito Welberth Rezende destacou os principais avanços dos últimos quatro anos e apresentou as metas ousadas para o próximo mandato, com foco em áreas prioritárias como saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, turismo e desenvolvimento econômico.



“Vivemos um período de revitalização e entrega para a nossa população. Foram cerca de 300 obras concluídas que transformaram a cidade. No próximo governo, o objetivo é acelerar ainda mais o desenvolvimento de Macaé, consolidando-a como referência em qualidade de vida e atração de investimentos”, afirmou o prefeito.



Na saúde, a gestão entregou equipamentos essenciais como o Hospital Pediátrico Pronto Ped, a Clínica do Idoso, o Polo de Oncologia, a Casa Vacina e o Hospital do Olho. Programas como o "Sábado com Mais Saúde" ajudaram a zerar filas de especialidades, atendendo milhares de pessoas.

Entre os planos para 2025, estão a inauguração do Centro de Imagem Municipal, o novo Pronto Socorro Municipal, a Clínica do Servidor com atendimento 24 horas e a Casa do Autista. "A saúde é prioridade. Estamos ampliando a capacidade de atendimento com estruturas modernas e eficientes”, destacou Welberth.Com 14 novas escolas construídas e a previsão de mais 30 unidades até 2028, a gestão busca universalizar o acesso à educação infantil e oferecer creches para crianças a partir de 1 ano. O Cartão Educa Mais Macaé já beneficia 40 mil estudantes, injetando R$ 42 milhões anuais no comércio local."Estamos equipando nossas escolas com lousas digitais, tablets e climatização, além de fortalecer a merenda escolar com produtos da agricultura familiar. Educação é a base do futuro de Macaé", frisou o prefeito.O índice de homicídios despencou, registrando meses com zero casos, graças à parceria com o Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis). Na mobilidade, 100 novos ônibus garantem a tarifa a R$ 1,00, enquanto a revitalização de semáforos e a construção da alça da Linha Verde já apresentam resultados positivos.Projetos futuros incluem a construção de um viaduto no trevo do McDonald's, um mergulhão no trevo das bandeiras e a nova rodoviária. "Nosso compromisso é facilitar a vida dos cidadãos, seja na segurança ou no transporte", afirmou Welberth.Com mais de 35 mil empregos formais gerados nos últimos anos, Macaé lidera na empregabilidade. A modernização do aeroporto e investimentos privados como os R$ 100 bilhões da Petrobras na revitalização de campos maduros e R$ 50 bilhões no projeto Rota 5 do gás impulsionam o crescimento."Somos um polo estratégico para o setor offshore e estamos fortalecendo a economia com incentivos e desburocratização para novos negócios", disse o prefeito.Eventos como Réveillon, Sesc Verão, Lagoa Rock e Carnaval da Alegria atraem milhares de turistas e movimentam a economia. Para 2025, a programação natalina será ampliada, começando em novembro, com novos shows e estruturas maiores.“Nossa rede hoteleira é a segunda maior do estado, e queremos atrair ainda mais visitantes com eventos que unem lazer e geração de renda”, afirmou Welberth.Macaé é a maior produtora de grãos do estado, liderando também em gado confinado. A administração tem incentivado a agricultura familiar, fornecendo adubos, maquinários e destinando produtos para a merenda escolar.A Moeda Macaíba é outro destaque, investindo R$ 70 milhões por ano e beneficiando 50 mil pessoas. "Esse programa combate a pobreza extrema e fomenta o comércio local, garantindo dignidade para as famílias", concluiu o prefeito.Com uma gestão marcada por resultados, Welberth Rezende reafirma seu compromisso com um futuro próspero para Macaé, fortalecendo sua posição como uma cidade de oportunidades e progresso para todos.