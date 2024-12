Novo trecho revitalizado da ciclovia aprimora conforto e segurança para ciclistas e pedestres - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 26/12/2024 11:24

Macaé - A ciclovia que liga as Praias do Pecado e Campista foi completamente revitalizada, oferecendo mais conforto e segurança aos usuários. O projeto incluiu a substituição do pavimento em um trecho de 1,2 km, pintura renovada e a instalação de guarda-corpo ao longo da margem da Rodovia Amaral Peixoto.

O espaço, além de promover a prática esportiva e o lazer, se consolida como um atrativo para o turismo local, fortalecendo a conexão entre as praias e valorizando a mobilidade urbana. A entrega da ciclovia no domingo (22), foi marcada por um passeio ciclístico, reunindo moradores e esportistas em um evento que destacou a importância da integração entre infraestrutura e qualidade de vida.

A obra representa um avanço na oferta de espaços seguros e bem-estruturados para a prática de atividades físicas, refletindo o compromisso com o bem-estar da população e o incentivo ao turismo sustentável.

