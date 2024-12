Drogas e dinheiro apreendidos durante a ação policial no Lagomar, em Macaé - Foto: Divulgação

Drogas e dinheiro apreendidos durante a ação policial no Lagomar, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 27/12/2024 11:25

Macaé - Uma operação realizada no bairro Lagomar, em Macaé, levou à apreensão de 18 pinos de cocaína, oito buchas de maconha e R$ 534 em dinheiro. A ação foi conduzida por equipes do 32º BPM, que, com base em informações detalhadas sobre atividades ilícitas na região, localizaram dois indivíduos suspeitos.

Os policiais realizaram um cerco na Avenida W Cinco e, após abordar os suspeitos, encontraram os materiais ilícitos descritos. Ambos confessaram envolvimento com o tráfico de drogas em gravações realizadas no local. Após a condução dos suspeitos à delegacia, a autoridade policial decidiu ouvi-los e liberar os acusados, determinando a instauração de um inquérito para apurar os fatos.

A operação destacou a atuação das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas, reforçando a vigilância nas comunidades.