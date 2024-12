Planejamento do Réveillon de Macaé inclui fogos silenciosos, shows e reforço na segurança - Foto: Divulgação

Planejamento do Réveillon de Macaé inclui fogos silenciosos, shows e reforço na segurançaFoto: Divulgação

Publicado 27/12/2024 11:49

Macaé - Macaé se prepara para mais uma grandiosa celebração de Ano Novo, marcada pela tradicional queima de fogos e shows. Este ano, o espetáculo pirotécnico será realizado na Barra de Macaé e na Praia dos Cavaleiros, com duração de 12 minutos e redução de 80% no ruído dos fogos, uma medida para tornar o evento mais inclusivo para pessoas com hipersensibilidade ao barulho. Além disso, protetores auriculares serão distribuídos gratuitamente nos postos de saúde desses locais.

O planejamento, discutido em reunião nesta quinta-feira, engloba ações integradas de segurança, trânsito, saúde e limpeza. Cerca de 150 profissionais estarão em operação durante a festa, com reforço da Polícia Militar. Após a dispersão, equipes de limpeza garantirão que a cidade amanheça pronta para o primeiro dia de 2025.

A programação musical promete agradar públicos diversos, com artistas como Lulu Santos nos Cavaleiros, Grupo Bom Gosto na Barra e Dom Luiz no Sana. A expectativa é receber cerca de 400 ônibus de turistas, consolidando o Réveillon de Macaé como um dos mais celebrados do interior fluminense.