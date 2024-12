Motocicleta apreendida com placa adulterada durante operação policial em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 29/12/2024 16:06

Macaé - Uma operação da guarnição de patrulhamento resultou na apreensão de uma motocicleta com indícios de adulteração na Rua Alzira Maria da Silva Guimarães, no bairro Aroeira, em Macaé. A ação teve início após transeuntes informarem sobre dois indivíduos em atitude suspeita circulando pela região central da cidade em uma moto azul.

Durante a busca, os policiais localizaram a motocicleta estacionada em uma calçada no endereço mencionado. O responsável pelo veículo afirmou trabalhar em uma borracharia próxima. No entanto, ao verificar os dados no sistema, constatou-se que a placa e o motor pertenciam a outra motocicleta.

A Mobilidade Urbana foi acionada para a remoção do veículo, e com apoio da equipe Aprev Centro, o suspeito foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado à autoridade de plantão para as medidas cabíveis.