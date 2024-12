Policiais da 123ª DP em operação que resultou na prisão do acusado de furto em Macaé - Foto: Reprodução

Policiais da 123ª DP em operação que resultou na prisão do acusado de furto em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 28/12/2024 11:19 | Atualizado 28/12/2024 11:20

Macaé - Agentes da Polícia Civil da 123ª Delegacia de Macaé prenderam, nesta sexta-feira (27), um homem de 40 anos acusado de furto mediante fraude. A captura foi realizada após trabalho de inteligência que localizou o suspeito no bairro Piracema.

O crime aconteceu no dia 11 de dezembro, quando uma idosa foi enganada em uma agência bancária no Centro da cidade. Com dificuldade para realizar um depósito, a vítima aceitou a ajuda do criminoso, que, de forma enganosa, trocou o envelope contendo R$900 por outro vazio.

Após rápida investigação, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva, que foi cumprido pela equipe da delegacia. O homem segue detido e está à disposição das autoridades.