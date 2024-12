Restaurante Popular intensifica ações de segurança alimentar e passa a atender nos finais de semana - Foto: Divulgação

Publicado 30/12/2024 09:40

Macaé - O Restaurante Popular expandiu o atendimento para todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados, em uma medida que busca reforçar o suporte alimentar a pessoas em situação de vulnerabilidade. A ampliação começou no sábado (28), com refeições gratuitas servidas das 11h às 13h30. A iniciativa tem como objetivo atender à crescente demanda por alimentação saudável e acessível, contemplando diariamente cerca de mil pessoas com cardápios que incluem arroz, feijão, salada, carne, sobremesa e suco.

A unidade, localizada na Rua Gastão Henrique Schueler, no bairro Aroeira, foi projetada para oferecer um serviço eficiente e de qualidade. Com 1.055 metros quadrados, o espaço conta com refeitório amplo, cozinha industrial com áreas separadas para higienização e preparo dos alimentos, e sanitários acessíveis. O trabalho diário é conduzido por uma equipe de 30 profissionais, incluindo nutricionistas, cozinheiros e copeiros, que garantem refeições balanceadas e atendimento ágil.

O planejamento para 2025 já prevê novas iniciativas, como a oferta de café da manhã e sopas no período noturno, além da inauguração de uma unidade no bairro Lagomar. As melhorias refletem o compromisso em combater a insegurança alimentar e oferecer dignidade às pessoas que dependem do serviço para sua subsistência.