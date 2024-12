Projeto "Cineminha BRK" encantou crianças e promoveu aprendizado sobre meio ambiente e saneamento na Escola Wanderley Quintino Teixeira - Foto: Divulgação

Publicado 30/12/2024 10:01

Macaé - Em junho deste ano, a Escola Municipal de Educação Infantil Wanderley Quintino Teixeira, localizada na comunidade das Malvinas, recebeu o “Cineminha BRK”, uma iniciativa que trouxe uma sessão de cinema educativa sobre meio ambiente e saneamento, acompanhada por pipoca e refrigerante para as crianças de até cinco anos. A experiência cativou tanto a diretora Patrícia Coutinho quanto a equipe da escola, que enviaram uma carta de agradecimento à concessionária pela realização do projeto.

“A parceria com a BRK foi uma grande oportunidade para a nossa comunidade. Os materiais lúdicos e acessíveis estimularam as crianças a compreenderem a importância de cuidar do meio ambiente. Esse aprendizado certamente se refletirá em suas famílias e continuará gerando frutos no futuro”, destacou Patrícia.

O projeto não apenas encantou os pequenos, mas também demonstrou o poder de iniciativas educativas em comunidades vulneráveis. Desde 2012, a BRK já impactou mais de 71 mil pessoas com ações que promovem conscientização ambiental e social. Somente em 2024, cerca de 6 mil participantes foram alcançados por projetos como o “Vilões do Esgoto”, que ensina sobre os perigos do descarte incorreto de resíduos, e o “Laboratório Móvel”, que simula análises de água e esgoto. Outras iniciativas incluíram o “Quiz do Saneamento”, a “Corrida do Meio Ambiente”, e o “Livros nas Praças”, que disponibiliza uma biblioteca itinerante com mais de 2 mil exemplares.

Além disso, ações como a “Oficina de Currículos” têm ajudado jovens a se prepararem para o mercado de trabalho, enquanto o programa “Portas Abertas” permite visitas às estações de tratamento para entender melhor o ciclo da água e do saneamento.

“A proximidade com a população é essencial para identificar as necessidades locais e criar projetos que atendam às comunidades de maneira personalizada. Seguimos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, promovendo dignidade e transformação social”, afirmou Janaina Garcia, supervisora de Comunicação e Responsabilidade Social da BRK.

Outro destaque foi o “Plantão Social”, que estabeleceu um canal direto entre a concessionária e as lideranças comunitárias. Essa iniciativa permite ouvir as demandas locais e prestar um atendimento humanizado, como relatou Oseas Batista, líder da Vila Soares, no bairro Granja dos Cavaleiros.

“A BRK tem realizado um trabalho essencial, não apenas melhorando a rede de esgoto, mas também promovendo ações socioambientais que impactam diretamente a qualidade de vida na comunidade. O diálogo constante com as lideranças cria uma relação de confiança que melhora a eficiência dos projetos”, relatou Oseas.