Esquema especial de transporte garante acesso facilitado às celebrações de Réveillon em Macaé, com reforço nas linhas e operação 24 horasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 30/12/2024 09:56

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio da Coordenadoria de Transporte, anunciou um esquema especial para o transporte público municipal durante o Réveillon em Macaé. O Terminal Central funcionará de forma ininterrupta entre a noite de terça-feira (31) e a madrugada de quarta-feira (1º de janeiro), garantindo atendimento aos usuários por meio de linhas reforçadas de ônibus.

Os moradores da região serrana que desejarem celebrar a virada do ano na área urbana da cidade também contarão com transporte adaptado. A operação das linhas regulares seguirá até meia-noite e, a partir desse horário, ônibus sairão do Terminal Central a cada uma hora, com possibilidade de reforço caso a demanda de passageiros aumente.

De acordo com Luiz Carlos Moreira, diretor da Coordenadoria de Transporte, o público que for assistir aos shows e à queima de fogos nos Cavaleiros e na Barra de Macaé encontrará bolsões especiais de ônibus próximos aos locais das festividades, garantindo retorno seguro e eficiente. “Recomendamos que os moradores e visitantes optem pelo transporte público. Estaremos prontos para atender a todos, com reforço específico nas principais linhas”, explicou.

Na manhã do dia 1º de janeiro, as linhas que cobrem as praias de Imbetiba, Cavaleiros e Pecado estarão operando normalmente, permitindo que os moradores aproveitem o primeiro dia do ano nos tradicionais pontos turísticos da cidade.

Regulamentação para ônibus de turismo - Os ônibus de turismo que pretendem acessar Macaé ou a região serrana devem realizar cadastro prévio e solicitar autorização de entrada por meio do sistema online da prefeitura. Para estacionar, esses veículos deverão utilizar exclusivamente as áreas sinalizadas, como a via paralela à Linha Verde na sede do município, e os pontos designados na área serrana.