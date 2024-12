Turismo de Macaé está se fortalecendo através dos grandes eventos que criam a oportunidade ideal para que mais pessoas conheçam os atrativos naturais da cidade - Foto: Ilustração

Publicado 30/12/2024 16:04

Macaé - A programação de shows, espetáculo dos fogos de artifício e a qualidade da infraestrutura instalada e de serviços receptivos tornam Macaé um dos principais destinos turísticos neste fim de ano, registrando assim 100% de ocupação da rede hoteleira da cidade.

Com um novo recorde de ônibus de turismo já cadastrados para chegar à cidade nesta semana, Macaé registra também a alta demanda em outros segmentos ligados ao setor, como o comércio, gastronomia e serviços de atendimento que incluem o suporte logístico que amplia a circulação dos turistas que se hospedam principalmente nos hotéis situados no litoral da cidade.

Os restaurantes da orla da Praia dos Cavaleiros que irão realizar eventos especiais na virada do ano também registram 100% das reservas de forma antecipada.

“Macaé mantém a alta demanda do turismo ao longo de dezembro e janeiro com a sequência das programações do Natal e do Réveillon. Além dos atrativos naturais e da qualidade dos serviços, somos hoje um case em expansão do mercado turístico da região, um sucesso que garante também a geração de empregos e de oportunidades”, afirma o prefeito Welberth Rezende.

Investimento que gera retorno - A estratégia do governo em tornar o Natal e o Réveillon datas importantes do calendário oficial de eventos da cidade segue como premissa estudos da Fundação Getúlio Vargas que apontam que o Turismo segue como uma forte vertente econômica para Macaé.

“A cada R$ 1 investido no setor, a cidade é capaz de alcançar um retorno de R$ 1,95. Por isso, todo o investimento que realizamos nesses eventos seguem os princípios da transparência e eficiência para a economia local”, ressalta Léo Anderson, Secretário de Turismo.

O otimismo do turismo em alta de Macaé também é destacado pelas instituições empresariais da cidade que representam os setores diretamente influenciados pelo segmento.

“O turismo de Macaé está se fortalecendo através dos grandes eventos que criam a oportunidade ideal para que mais pessoas conheçam os atrativos naturais da cidade, além da qualidade dos serviços prestados pelos segmentos receptivos. Está é a uma fórmula de sucesso”, aponta o presidente do Macaé Convention, Marcelo Reid.

Pilar da economia da cidade, o comércio também alcança a alta demanda do turismo local.

“Toda a cadeia econômica de Macaé se aquece através do turismo, seja através do calendário de eventos, seja a partir do retorno das atividades do Centro de Convenções. A nossa expectativa para o próximo ano é ainda maior”, destaca o presidente da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), Frederico Barreto.