Welberth Rezende e Fabiano Paschoal durante a posse, marcando o início de um novo ciclo em Macaé - Foto: Reprodução

Welberth Rezende e Fabiano Paschoal durante a posse, marcando o início de um novo ciclo em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 01/01/2025 19:51

Macaé - Welberth Rezende foi empossado como prefeito de Macaé nesta quarta-feira (1º), após conquistar uma vitória significativa no primeiro turno das eleições de 2024, com 85,60% dos votos válidos. Com experiência administrativa consolidada e formação superior, o líder assume o desafio de conduzir o município em uma nova etapa de desenvolvimento, priorizando ações que dialoguem diretamente com as necessidades da população.



Ao seu lado, Fabiano Paschoal, advogado com trajetória destacada, assume como vice-prefeito, reforçando o compromisso de uma gestão focada em resultados e inovação. A cerimônia de posse atraiu autoridades, lideranças comunitárias e cidadãos que esperam avanços em diversas áreas, incluindo saúde, educação e infraestrutura.

Welberth Rezende e Fabiano Paschoal durante a posse, marcando o início de um novo ciclo em Macaé Foto: Reprodução "Estamos prontos para mais quatro anos de muito trabalho por Macaé. Ao lado do vice-prefeito, meu irmão e amigo, Fabiano Paschoal, honrarei os 111.953 votos de confiança recebidos. Com orgulho, fé e total dedicação, seremos incansáveis na luta por mais qualidade de vida, dignidade e oportunidades para todo o povo macaense!", disse o prefeito.

A nova legislatura da Câmara Municipal também teve início, com 17 vereadores eleitos que refletem a diversidade e os interesses da população. Entre os destaques estão Dra. Mayara Rezende, médica que traz experiência na saúde pública, e Manu Rezende, de 23 anos, a parlamentar mais jovem do grupo. Também integram a equipe nomes como Alan Mansur, com longa trajetória no Legislativo, e Denis Madureira, que representa a classe trabalhadora.



Com a união entre Executivo e Legislativo, Macaé inicia 2025 com expectativas de crescimento e melhorias, consolidando-se como referência na região.