Alan Mansur e os demais membros da Mesa Diretora reunidos após a eleição para definir os próximos passos da gestão - Foto: Reprodução

Publicado 01/01/2025 20:23

Macaé - A Câmara Municipal de Macaé iniciou uma nova legislatura nesta quarta-feira (1º) com a eleição de Alan Mansur para a presidência. A votação aconteceu logo após a posse do prefeito Welberth Rezende e do vice Dr. Fabiano Paschoal. Alan Mansur será acompanhado por Luciano Diniz como 1º vice-presidente, Cesinha como 2º vice-presidente, Leandra Lopes como 1ª secretária e Tico Jardim como 2º secretário.

O processo eleitoral foi marcado por consenso entre os vereadores, refletindo o compromisso de unir forças para atender às demandas da população macaense. Alan Mansur ressaltou a importância de manter o diálogo entre o Legislativo e o Executivo, destacando sua intenção de fortalecer a transparência e promover iniciativas que beneficiem a cidade.

A composição da nova Mesa Diretora representa um equilíbrio de ideias e experiência, garantindo que as decisões do Legislativo sejam pautadas pelo bem-estar coletivo e pelo desenvolvimento do município.