Publicado 04/01/2025 09:27

Macaé - O município de Macaé se destaca no estado do Rio de Janeiro como o único a contar com um barco dedicado ao resgate de embarcações em alto mar. O equipamento está preparado para atuar em emergências até 100 milhas náuticas da costa, trazendo maior segurança às atividades marítimas, como a pesca.

Adquirido por meio de uma licitação de prestação de serviços, o barco estará disponível 24 horas por dia, com uma equipe treinada composta por três tripulantes especializados em operações de resgate. Sua atuação será coordenada pela estação de rádio costeira, que mantém comunicação constante com as embarcações na região.

Com esse avanço, o município amplia sua capacidade de resposta em situações de risco no mar, fortalecendo sua posição estratégica no setor pesqueiro e no turismo náutico. Além da nova embarcação, outras ações importantes, como a reforma do cais e a patrulha costeira, reforçam o compromisso com a segurança e o desenvolvimento das atividades marítimas locais.