Segunda etapa da pré-matrícula em Macaé é oportunidade para quem perdeu o prazo inicial - Foto: Divulgação

Segunda etapa da pré-matrícula em Macaé é oportunidade para quem perdeu o prazo inicialFoto: Divulgação

Publicado 05/01/2025 20:43

Macaé - Os pais e responsáveis que não participaram da primeira fase da pré-matrícula para 2025 em Macaé têm até esta segunda-feira (8), para garantir uma vaga na rede municipal de ensino. A segunda etapa é destinada a novos alunos, estudantes que interromperam os estudos em 2024 e àqueles que desejam iniciar o período escolar no próximo ano.

Nesta fase, são contemplados alunos da Educação Infantil (Maternal I e II, Pré-Escola I e II), Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Médio para escolas da região serrana. O cadastro deve ser feito exclusivamente online pelo portal oficial do município.

O resultado da primeira fase será divulgado em 20 de janeiro, com matrículas realizadas entre os dias 20 e 24 do mesmo mês. As regras seguem as diretrizes nacionais de educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo o direito à educação pública e gratuita mais próxima da residência do aluno.

A rede municipal oferece vagas para crianças a partir de dois anos no maternal e para alunos com idade mínima de seis anos no 1º ano do Ensino Fundamental. O EJA atende maiores de 15 anos. Mais informações, incluindo a lista de documentos necessários, estão disponíveis na Portaria 001/2024, publicada no Diário Oficial do Município.