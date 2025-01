Macaeprev alcança certificação de excelência e nota máxima em gestão previdenciária, destacando-se no cenário nacional - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 05/01/2025 20:59

Macaé - O Instituto de Previdência Social do Município de Macaé (Macaeprev) obteve uma conquista histórica ao alcançar a certificação Nível II do programa PRÓ-GESTÃO RPPS, concedida pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ). A certificação, homologada pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar, posiciona o Macaeprev entre os poucos institutos do Brasil que atingiram esse nível de excelência, consolidando sua posição como referência nacional em administração previdenciária.

Segundo o relatório de auditoria realizado pelo ICQ nos dias 4 e 5 de novembro, o Macaeprev demonstrou conformidade plena em todas as áreas avaliadas, como Controle Interno, Gestão Financeira, Transparência e Governança Corporativa. Com isso, o instituto atingiu 24 de 24 ações previstas pelo programa, uma evolução significativa em relação ao Nível I, conquistado anteriormente.

De acordo com o Ministério da Previdência Social, o Brasil conta atualmente com 2.138 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Desses, apenas 247 possuem a certificação do PRÓ-GESTÃO, sendo que apenas 94, incluindo o Macaeprev, alcançaram o Nível II. Esse reconhecimento destaca o instituto no seleto grupo de entidades com o mais alto padrão de gestão previdenciária no país.

Além da certificação, o Macaeprev obteve a nota máxima “A” no Índice de Situação Previdenciária (ISP), também divulgado pelo Ministério da Previdência Social. O índice avalia critérios como sustentabilidade financeira, responsabilidade administrativa e transparência na gestão.

A conquista da certificação foi fruto de um trabalho interno realizado exclusivamente pela equipe do Macaeprev, sem a necessidade de contratação de consultorias externas, o que gerou economia e fortaleceu o senso de pertencimento entre os servidores. A auditoria confirmou a eficiência do instituto em gerenciar recursos, garantindo um futuro seguro e sustentável para aposentados e pensionistas do município.

A certificação Nível II do PRÓ-GESTÃO tem validade até 4 de novembro de 2027 e foi registrada sob o número CPG 173/2024. Essa conquista reforça a confiança da população e consolida o Macaeprev como um modelo de boas práticas na gestão pública.