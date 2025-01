O material apreendido foi apresentado para as devidas providências legais - Foto: Divulgação

Publicado 07/01/2025 15:57

Macaé - Uma operação da Guarnição de Ações Táticas (GAT) resultou na prisão de um suspeito por tráfico de drogas na Rua dos Médicos, no bairro Botafogo, em Macaé. A ação foi desencadeada após informações privilegiadas indicarem que um homem de camisa azul estaria comercializando entorpecentes no local, com os materiais escondidos em uma bicicleta próxima a ele.

Ao chegarem à área, os agentes localizaram o suspeito descrito na denúncia. Durante a abordagem, foram encontrados em seu bolso R$ 135 em espécie e um papel contendo anotações relacionadas ao tráfico. Na bicicleta mencionada, a equipe encontrou 20 pinos de cocaína, totalizando 40 gramas.

O acusado foi conduzido à 123ª DP, onde a autoridade policial ratificou a prisão com base no artigo 33 da Lei de Drogas. O material apreendido foi apresentado para as devidas providências legais.