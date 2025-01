Os recursos estão abertos nos dias 7 e 8 de janeiro, com resultado definitivo em 30 de janeiro - Foto: Ilustração

Publicado 07/01/2025 15:49

Macaé - A Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo concurso público 2024 da Prefeitura de Macaé, antecipou etapas importantes do cronograma do edital 01/2024, voltado à Administração Pública Municipal Direta. O resultado preliminar da avaliação de títulos, exclusivo para cargos de professor, será publicado na próxima segunda-feira (13), enquanto o resultado final do certame está previsto para 12 de fevereiro.

O edital oferece 770 vagas para diversos cargos na área educacional, como Professor A, Professor AEE, Tradutor e Intérprete de Libras, Professor C, Orientador Educacional, Pedagógico e Supervisor de Ensino. Ao todo, o concurso público soma 824 vagas, incluindo os editais 02/2024 (Macaeprev) e 03/2024 (Procuradoria Geral do Município), com resultados finais previstos para 30 de janeiro e 24 de junho, respectivamente.

Além disso, o resultado preliminar da entrevista de heteroidentificação foi divulgado na segunda-feira (6) pela FGV. Os recursos estão abertos nos dias 7 e 8 de janeiro, com resultado definitivo em 30 de janeiro.