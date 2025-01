Com a nova liderança, Macaé reforça seu título de "Cidade do Conhecimento", apostando na educação como pilar para o progresso social e econômico. - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 07/01/2025 16:09

Macaé - Iza Vicente foi anunciada como a nova secretária adjunta de Ensino Superior de Macaé, assumindo a missão de consolidar o município como referência em educação e inovação. Com experiência acadêmica e compromisso com a inclusão, Iza inicia sua gestão à frente da Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior (Semaes), um órgão estratégico vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

A Semaes é responsável por articular políticas públicas que ampliem o acesso ao ensino superior, promovam a permanência estudantil e fortaleçam parcerias com instituições de renome, como UFF, UFRJ, UENF, IFF e Cederj. Com mais de 6.500 estudantes circulando pela Cidade Universitária, a secretaria coordena iniciativas de grande impacto, incluindo a Faculdade Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS), o Centro Municipal de Idiomas (CMI), a Universidade Livre e programas de pós-graduação, como o de Gestão Pública. Além disso, gerencia projetos voltados à inovação, ciência e pesquisa por meio da Superintendência de Ciência, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e realiza estudos estratégicos sobre o município através do Observatório da Cidade.

Iza destacou o compromisso de sua gestão com a inclusão e a equidade no ensino superior. “Assumir a Semaes é um desafio que encaro com muita responsabilidade. Nosso objetivo é consolidar Macaé como referência em educação, garantindo que mais pessoas tenham acesso às universidades e condições de permanecer nos estudos. Vamos ampliar parcerias estratégicas e transformar a educação em um motor de desenvolvimento para o município”, afirmou.

