Servidores públicos interessados na Licenciatura em Matemática devem se inscrever até o dia 17 de janeiro - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 07/01/2025 16:23

Macaé - A Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, por meio da Faculdade Municipal de Macaé, está com inscrições abertas para o curso de Licenciatura em Matemática, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2025. A seleção visa atender exclusivamente aos servidores públicos que estão em exercício nas redes municipal, estadual ou federal.

São oferecidas 35 vagas, e os interessados devem comparecer à Secretaria Acadêmica da instituição até o dia 17 de janeiro, no horário das 15h às 18h. Para efetuar a inscrição, o candidato precisa apresentar cópias e originais de documentos essenciais, como o requerimento de inscrição, memorial descritivo, ficha de análise curricular, documento de identidade, CPF, certificado de conclusão do Ensino Médio, histórico escolar do Ensino Médio, além de comprovação de vínculo empregatício e tempo de atuação na docência, caso aplicável.

O curso terá início em 10 de fevereiro, e o edital completo, com todos os detalhes do cronograma e critérios de seleção, está disponível no portal oficial da Prefeitura de Macaé. A instituição está localizada na Rua Aloísio da Silva Gomes, 50, Granja dos Cavaleiros.