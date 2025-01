Material entorpecente apreendido durante abordagem policial no Engenho da Praia - Foto: Divulgação

Material entorpecente apreendido durante abordagem policial no Engenho da PraiaFoto: Divulgação

Publicado 08/01/2025 19:37

Macaé - Durante patrulhamento de rotina no bairro Engenho da Praia, reconhecido como ponto de venda de drogas, uma equipe do Patamo abordou um homem em atitude suspeita. Segundo a guarnição, o indivíduo carregava um volume visível na cintura e resistiu à revista, tentando pegar algo no local antes de ser contido.

Na busca pessoal, foi encontrada uma sacola contendo grande quantidade de entorpecentes escondida em sua roupa íntima. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

