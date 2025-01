Drogas e dinheiro apreendidos pela polícia durante operação no Lagomar, em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 08/01/2025 19:06 | Atualizado 08/01/2025 19:09

Macaé - Na tarde desta quarta-feira (8), um adolescente foi apreendido no Lagomar, em Macaé, durante uma operação policial que desarticulou mais uma ação do tráfico de drogas na região. A abordagem ocorreu após denúncia anônima que detalhava as características do suspeito e o local de armazenamento das drogas.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais identificaram o jovem, vestindo bermuda e camisa preta, conforme descrito. Durante o cerco, o menor foi abordado, e a equipe realizou buscas, encontrando 46 pinos de cocaína, 17 buchas de maconha e R$ 255 em espécie.

Diante dos fatos, o material apreendido e o adolescente foram encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia para registro e providências cabíveis.