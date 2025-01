A liberação do tráfego depende da validação do responsável técnico - RT da equipe de engenharia do DER-RJ - Foto: Divulgação

Publicado 10/01/2025 08:51 | Atualizado 10/01/2025 08:53

Macaé - Os trabalhos de recuperação da Ponte do Frade, localizada na RJ-162, em Macaé, continuam em andamento e estão atualmente em fase de avaliação técnica pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ). A inspeção realizada na quinta-feira (9) identificou pontos críticos que necessitam de ajustes para garantir a segurança do acesso provisório e a instalação de sinalização adequada.

A liberação do tráfego só ocorrerá após a validação do responsável técnico da equipe de engenharia do DER-RJ. Esse procedimento é essencial para assegurar que a estrutura temporária esteja em condições seguras para o trânsito de veículos e pedestres. A Prefeitura de Macaé segue acompanhando de perto todas as etapas das obras, contando com o apoio das Secretarias Adjuntas de Interior, Defesa Civil, Saneamento e Mobilidade Urbana.

A ponte segue interditada desde o último final de semana, após parte da estrutura ceder devido às fortes chuvas que atingiram a região Serrana de Macaé. Em resposta à situação, o DER-RJ iniciou na quarta-feira (8) os serviços de recuperação emergencial. As intervenções incluem a construção de uma passarela exclusiva para pedestres, a instalação de uma estrutura metálica provisória sobre a ponte e a execução de um desvio lateral com galerias provisórias para permitir a passagem segura de veículos.

As fortes chuvas da região continuam a impactar o andamento dos trabalhos. Caso as condições climáticas melhorem, as equipes retomarão integralmente as obras para acelerar a liberação do acesso. A Prefeitura de Macaé reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população, garantindo suporte técnico e logístico ao DER-RJ durante toda a execução do projeto.

A gestão municipal informou em nota que manterá a população informada sobre o progresso das obras e possíveis prazos para a reabertura da ponte. Enquanto isso, recomenda-se que motoristas utilizem rotas alternativas e fiquem atentos às atualizações sobre o trânsito local.