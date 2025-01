?Artesanato na Orla? exporá em todos os fins de semana deste mês - Foto: Douglas Smmithy

?Artesanato na Orla? exporá em todos os fins de semana deste mêsFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/01/2025 11:06 | Atualizado 11/01/2025 11:07

Macaé - A orla da Praia dos Cavaleiros será palco de mais uma edição da feira Artesanato na Orla, promovida pela Associação Polo de Artesanato de Macaé com apoio da Prefeitura. O evento acontece neste sábado (11), das 10h às 21h, e no domingo (12), das 10h às 20h. A feira segue até 2 de fevereiro, sempre nos fins de semana, com horários estendidos para aproveitar o movimento da alta temporada.

O Polo de Artesanato de Macaé reúne 72 associados que se revezam nos estandes, garantindo variedade e inovação a cada edição. Os visitantes podem encontrar peças de vestuário, artigos de decoração e lembranças típicas da cidade, como camisas e cangas customizadas, ímãs com paisagens locais, chaveiros, quadros pirografados e copos personalizados.

Juliana Fonseca, presidente da associação, destaca a diversidade de produtos oferecidos e convida moradores e turistas a prestigiar o evento, valorizando a produção artesanal local.