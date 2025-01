Conceito A no Mapa do Turismo Brasileiro, a cidade de Macaé tem encontrado no segmento um forte potencial econômico - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 12/01/2025 21:06

Macaé - Macaé, reconhecida com conceito A no Mapa do Turismo Brasileiro, está reforçando seu potencial econômico no setor turístico. A Secretaria Municipal Adjunta de Turismo abriu o credenciamento online para empresas e prestadores de serviços, disponível no portal da Prefeitura (macae.rj.gov.br).



A iniciativa é direcionada a meios de hospedagem, restaurantes, agências de viagens, transportadoras turísticas e guias de turismo. A lista completa dos credenciados pode ser consultada online ou presencialmente no Posto de Informações Turísticas, na Praia dos Cavaleiros.

“O credenciamento facilita o acesso a serviços turísticos, ajudando o visitante a planejar melhor seu passeio com informações sobre passeios à Ilha de Sant’Anna, guias, artesanato e gastronomia”, afirmou o secretário de Turismo, Leonardo Anderson.



Interessados também podem acessar o cadastro pelo Instagram @turismo_macae.



