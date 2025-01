?Verão para Todos? proporciona banho de mar a pessoas com deficiência - Foto: Divulgação

?Verão para Todos? proporciona banho de mar a pessoas com deficiênciaFoto: Divulgação

Publicado 12/01/2025 20:44

Macaé - O projeto “Verão para Todos” segue transformando os domingos na Praia de Hollywood, nos Cavaleiros, em momentos de inclusão e lazer. A iniciativa, promovida pela Secretaria Adjunta de Defesa Civil, proporciona a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida a oportunidade de desfrutar de um banho de mar com conforto e segurança.

Guilherme Bento, de 24 anos, participa do projeto há mais de uma década. Segundo sua mãe, Wilma Bento, o jovem aguarda ansiosamente por esse momento. “Meu filho frequenta o projeto desde a criação. É uma experiência que ele adora e que traz muita alegria para nossa família”, destacou.

Com o uso de cadeiras anfíbias, o projeto garante que cadeirantes, idosos e pessoas com dificuldades de locomoção possam entrar no mar com o apoio de agentes da Defesa Civil. Além do banho de mar, o ambiente promove integração e bem-estar.

Para participar, basta apresentar um documento de identidade diretamente no local. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável. As atividades ocorrem todos os domingos, das 9h às 14h, até 10 de março, exceto em 3 de março devido ao Carnaval, sempre respeitando as condições climáticas.

