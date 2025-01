Participantes do Programa Cidade da Melhor Idade se divertem no aulão de verão com dança e muita animação na Praia da Imbetiba - Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2025 14:47

Macaé - O dia foi marcado por muita animação na Praia da Imbetiba, em Macaé, com o Aulão de Verão do Programa Cidade da Melhor Idade. A energia tomou conta da orla com ritmos de Soltinho e Passinho, embalando integrantes do programa e visitantes em momentos de alegria e descontração. A aula especial, organizada pela Secretaria Adjunta de Governo, reforçou a importância da qualidade de vida, do bem-estar físico e da integração social.

O evento ainda reservou momentos emocionantes, como o tradicional banho de mar coletivo, acompanhado de aplausos e muita música. Para a cuidadora de idosos Helena Carlos Camargo, a experiência foi transformadora. “Amei participar! Fiz amizades e superei a depressão com as atividades do programa”, contou. Já a moradora Ana da Silva ficou encantada com o evento e expressou o desejo de se juntar às aulas.

Segundo a coordenadora Magali Oliveira, o verão reserva ainda mais atividades, incluindo piqueniques, passeios, luau e, em breve, aulas de informática. A participação de idosos da Instituição de Longa Permanência (ILPI) do Hotel de Deus, acompanhados pela psicóloga Viviane da Paixão, destacou a importância da inclusão social.

O Programa Cidade da Melhor Idade oferece diversas atividades gratuitas, como dança, artesanato, teatro, acupuntura e alongamento. Informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 99105-3160 ou pelo Instagram @cidadedamelhoridade.