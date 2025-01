Publicado 13/01/2025 15:42

Macaé - Uma operação integrada das forças de segurança resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na prisão de dois suspeitos envolvidos com atividades criminosas no bairro Fronteira, em Macaé. A ação foi desencadeada após o plantão da 3ª Companhia da Polícia Militar receber informações sobre o roubo de uma moto Honda CG 160 de cor preta, placa RJK9G71, ocorrido no município de Rio das Ostras.

Com base nas informações, um cerco foi montado para localizar o veículo. Durante a operação, no bairro Barra, dois indivíduos em fuga, um conduzindo a motocicleta roubada e o outro em uma Honda CG 160 vermelha, conseguiram romper o bloqueio policial e seguiram em direção ao bairro Fronteira, área sob influência de uma facção criminosa. Em ação conjunta com a Supervisão de Oficial e o Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia, os agentes seguiram para o local indicado.

Ao chegarem ao endereço, os policiais avistaram a motocicleta roubada no interior de uma residência, onde dois indivíduos estavam desmontando o veículo. Surpreendidos em flagrante, os suspeitos tentaram fugir para o interior da casa, mas foram rapidamente detidos pelos agentes. No local, além da moto recuperada, foram apreendidas ferramentas utilizadas para desmanche, duas carenagens e uma placa de identificação de outra moto Honda CG 160 de cor vermelha (placa RJY8A38). Também foram encontrados seis aparelhos celulares, possivelmente usados para facilitar ações criminosas.

A vítima do roubo reconheceu a motocicleta e os suspeitos por meio de fotos encaminhadas pela polícia. Durante o interrogatório, ambos confessaram a autoria do crime. Apesar das buscas no imóvel, nenhuma arma de fogo foi localizada.

Os detidos foram informados sobre seus direitos constitucionais e legais, tiveram a integridade física preservada e, devido ao risco de fuga, foram algemados conforme previsto na Súmula Vinculante nº 11. Os envolvidos foram conduzidos à 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada. Após ouvir os relatos dos policiais e das demais partes, a autoridade policial autuou os suspeitos com base no artigo 157 do Código Penal (roubo), determinando a prisão em flagrante.