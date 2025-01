Com a união entre poder público e sociedade, é possível vencer o combate às arboviroses - Foto: Ilustração

Com a união entre poder público e sociedade, é possível vencer o combate às arboviroses Foto: Ilustração

Publicado 13/01/2025 15:34

Macaé - Com a chegada do verão, período marcado por altas temperaturas e chuvas frequentes, a proliferação do mosquito Aedes aegypti e de outros transmissores de arboviroses torna-se uma preocupação constante. Doenças como dengue, Zika, chikungunya e febre oropouche ganham força nessa época do ano, exigindo atenção redobrada da população e intensificação das ações de prevenção.

A Secretaria Municipal de Saúde de Macaé tem atuado de forma contínua com estratégias preventivas para conter o avanço dessas doenças. O trabalho envolve ações intersetoriais e visitas regulares a imóveis, onde agentes de saúde realizam inspeções e orientam moradores sobre como eliminar possíveis criadouros do mosquito. A meta é reduzir o número de casos e evitar surtos.

Segundo especialistas, os sintomas das arboviroses podem variar de quadros leves a graves. A febre alta, acima de 38ºC, acompanhada de dores no corpo, manchas vermelhas na pele, dor atrás dos olhos e fadiga, são sinais que podem indicar infecção por dengue, Zika ou chikungunya. No caso da febre oropouche, os sintomas incluem também tontura, calafrios, náuseas e vômitos, o que pode levar a complicações se não for tratada adequadamente.

Para combater o mosquito transmissor, a população deve estar atenta a medidas simples, mas eficazes, como eliminar recipientes que acumulam água, manter caixas d’água tampadas e limpar calhas regularmente. Além disso, o uso de repelentes, roupas de mangas longas, mosquiteiros e telas de proteção em portas e janelas são fundamentais para evitar picadas.

A Secretaria de Saúde reforça que, ao apresentar sintomas suspeitos, é essencial procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. O diagnóstico precoce e o acompanhamento médico são decisivos para evitar complicações graves.

A prevenção é responsabilidade de todos. Com a união entre poder público e sociedade, é possível vencer o combate às arboviroses e garantir um verão mais seguro para todos.