Com apoio de Welberth Rezende, Matias Mendes promete avanços na Educação Básica de MacaéFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 14/01/2025 14:43 | Atualizado 14/01/2025 14:51

Macaé - Matias Mendes foi oficialmente nomeado como novo Secretário Municipal Adjunto de Educação Básica de Macaé. A designação foi confirmada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do município nesta terça-feira (14). Mendes assume o cargo com a responsabilidade de impulsionar a qualidade do ensino nas escolas municipais e coordenar projetos estratégicos para o setor educacional.

Com experiência acumulada na gestão pública, o novo secretário chega com a proposta de ampliar o acesso à educação de qualidade e promover inovações pedagógicas que beneficiem estudantes e professores. Entre as prioridades, estão a valorização dos profissionais da educação, a modernização da infraestrutura escolar e o fortalecimento de programas de alfabetização.

A nomeação de Matias Mendes foi assinada pelo chefe do Executivo municipal, que destacou a importância de investir em uma educação pública inclusiva e de qualidade. Mendes terá como desafio principal a execução de políticas educacionais eficazes para melhorar os índices de desempenho das escolas da cidade.

Nomeação foi publicada nesta terça-feira (14), no Diário Oficial do município Foto: Reprodução