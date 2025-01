Programação promete reunir música e diversão à beira-mar - Foto: Douglas Smmithy

Programação promete reunir música e diversão à beira-marFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/01/2025 12:59

Macaé - A Orla da Praia dos Cavaleiros, em Macaé, será palco de grandes atrações musicais durante a edição 2025 do Sesc Verão. O evento promete movimentar a cidade com apresentações de artistas consagrados, oferecendo ao público uma programação diversificada e gratuita.

Abrindo os shows, Nando Reis sobe ao palco no dia 1º de fevereiro, às 21h, com a turnê “Nando Hits”. O cantor e compositor apresenta clássicos de sua carreira, como “Dois Rios”, “Onde Você Mora” e “Pra Dizer Adeus”, prometendo uma noite de muita emoção e poesia.

No dia 2 de fevereiro, é a vez da banda Raiz do Sana contagiar o público a partir das 20h. Conhecida por misturar ritmos nordestinos com influências de rock, samba e soul, o grupo traz uma apresentação vibrante, cheia de autenticidade e muita dança.

O pagode toma conta da festa no dia 8 de fevereiro com Xande de Pilares. O cantor, que conquistou o Brasil com o grupo Revelação e agora segue carreira solo, traz sucessos de sua trajetória e interpretações marcantes de grandes clássicos da música brasileira.

Encerrando a programação, Paralamas do Sucesso se apresenta no dia 15 de fevereiro, às 21h. Com quatro décadas de carreira e um repertório repleto de hits, a banda promete um show eletrizante, reunindo fãs de todas as idades.

A programação do Sesc Verão 2025 promete reunir música de qualidade e diversão à beira-mar, consolidando Macaé como um dos destinos culturais mais atrativos da região.