Inscrições podem ser feitas online até o dia 31 de janeiroFoto: Ilustração

Publicado 15/01/2025 13:21

Macaé - A Escola Municipal de Dança abriu as inscrições para o cadastro reserva de novos alunos em 2025. As vagas são destinadas a crianças e jovens de 5 a 17 anos e as inscrições podem ser feitas online até o dia 31 de janeiro pelo link disponível no portal oficial.

O cadastro reserva será utilizado para preenchimento de vagas remanescentes após a renovação das matrículas dos alunos atuais, que ocorre de 20 a 31 de janeiro. Em 2024, a escola recebeu 540 novos estudantes nas modalidades de ballet, jazz e danças urbanas.

Todos os cursos são gratuitos, oferecendo acesso à formação artística de qualidade. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (22) 2772-1918. A Escola Municipal de Dança está localizada na Rua São João, nº 200, no Centro.