Construir escolas e adequar a infraestrutura das existentes é uma das prioridades - Foto: Maurício Porão

Construir escolas e adequar a infraestrutura das existentes é uma das prioridadesFoto: Maurício Porão

Publicado 26/01/2025 10:56

Macaé - A Secretaria de Educação de Macaé reuniu diretores das 107 escolas municipais e dos Centros Municipais de Educação e Atendimento Especializado ao Escolar (Cemeaes) para traçar as diretrizes do ano letivo de 2025. O encontro aconteceu na Cidade Universitária e contou com a apresentação do novo organograma da pasta, além da introdução de gestores recém-nomeados. Entre os temas abordados estavam a valorização profissional, os programas educacionais em andamento e o planejamento para a volta às aulas, marcada para 4 de fevereiro.

A rede municipal atende cerca de 40 mil estudantes, abrangendo desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para fortalecer a formação dos docentes, a secretaria organizou um ciclo de palestras entre 4 e 7 de fevereiro, com inscrições limitadas. Na primeira semana, as aulas ocorrerão em meio período, permitindo a adaptação dos alunos.

A grande novidade foi a ampliação do atendimento especializado com a inauguração de dois novos Cemeaes, um no bairro Lagomar e outro no distrito de Glicério, que oferecerá suporte também às escolas do Sana e Bicuda. Além disso, uma sétima unidade está em fase de planejamento para atender a região do Novo Cavaleiros.

O compromisso com a inclusão foi reforçado com a manutenção de todas as equipes multiprofissionais e a ampliação dos serviços já oferecidos. A Escola Sentrinho de Educação Inclusiva contará com 107 profissionais, além da contratação de 20 novos especialistas para auxiliar alunos com autonomia reduzida.

Para ampliar o ensino em tempo integral, três novas unidades aderiram ao modelo: Escola Municipal Aterrado do Imburo, Colégio Estadual Municipalizado Ana Maria Bacellar Leite e Santos, e Escola Municipal Professor Antonio Alvarez Parada. Além disso, será implantado o projeto "Matrícula de Tempo Integral" para os anos finais, com atividades no contraturno em parceria com instituições especializadas. Os estudantes poderão participar de cursos de idiomas, esportes, dança e reforço escolar.

Cada unidade escolar receberá cinco notebooks para uso administrativo, além de novas maletas literárias para todas as etapas de ensino. Também foram criadas três coordenações regionais para garantir manutenções frequentes nas escolas.

O Cartão Educação foi recarregado, assegurando aos alunos uniformes e materiais escolares, desde que mantenham a frequência mínima exigida. Já as metas prioritárias incluem reduzir a superlotação das escolas, ampliar a construção de novas unidades e garantir a alfabetização de todas as crianças até o 2º ano até 2026.

"A educação precisa evoluir constantemente. Vamos focar na valorização do ensino, na melhoria da infraestrutura e na garantia de um aprendizado de qualidade para todos os estudantes", destacou o secretário de Educação.

Construir escolas e adequar a infraestrutura das existentes é uma das prioridades Foto: Maurício Porão