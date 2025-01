Aeroporto de Macaé prestes a operar com nova pista após homologação - Foto: Ilustração

Aeroporto de Macaé prestes a operar com nova pista após homologação

Publicado 24/01/2025 11:47

Macaé - A nova pista do Aeroporto de Macaé, cuja construção foi concluída em dezembro de 2024, estava em processo de homologação pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e pela Aeronáutica para iniciar suas operações. Com a inauguração, o terminal se tornaria o único do país com uma base offshore equipada com duas pistas, ampliando significativamente sua capacidade operacional.

O projeto, que recebeu um investimento de R$ 220 milhões da Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pela administração do aeroporto, foi executado pelo consórcio Bem Voar, formado pelas empresas Construtora Barbosa Mello e Engeform. A nova pista, com 1.410 metros de extensão, elevaria a categoria do aeroporto, permitindo a operação de aeronaves de maior porte, classificadas como código C.

Mesmo durante as obras, os voos de helicópteros, que representam a principal demanda do aeroporto, seguiram operando normalmente.