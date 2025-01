Arena Sol y Mar será palco de torneios esportivos e atividades recreativas durante o Esporte Verão Macaé 2025 - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 22/01/2025 12:40

Macaé - A contagem regressiva para o Esporte Verão Macaé 2025 está quase no fim. Nesta quarta-feira, dia 22, serão realizadas as inscrições para o torneio de Beach Soccer nas categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11 e Sub-13. As inscrições estarão abertas na Arena Sol y Mar, localizada atrás do Ginásio Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, das 7h às 13h. Os jogos acontecerão entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro, na Praia Campista.

O evento, uma parceria entre a Prefeitura de Macaé e o Sesc Verão, promete movimentar a cidade com diversas modalidades esportivas, incluindo vôlei, beach tênis, jiu-jitsu, capoeira, kickboxing e futevôlei. O secretário de Esportes, Cesar Maillet, destaca a importância dessa programação, que combina competições e apresentações de alto nível.

Clínicas com atletas renomados nas modalidades de luta, vôlei e futevôlei também serão promovidas, além do aguardado futebol dos artistas, que promete ser um dos momentos mais animados do evento.