Candidatos atentos aos prazos do concurso público da Prefeitura de Macaé para etapas decisivasFoto: Mauricio Porão

Publicado 21/01/2025 12:48

Macaé - A banca organizadora do concurso público da Prefeitura de Macaé divulgou nesta segunda-feira os resultados preliminares das etapas de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, conforme cronograma do edital 01/2024. Os candidatos podem acessar a listagem no site oficial da organizadora, no endereço conhecimento.fgv.br/concursos/prefeiturademacae24.

O prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da heteroidentificação será limitado a esta terça-feira e quarta-feira.

O edital 01/2024 oferece 770 vagas para cargos como Professor A, Professor AEE (Atendimento Educacional Especializado), Tradutor e Intérprete de Libras, além de outros. No total, incluindo os editais 02/2024 (Macaeprev) e 03/2024 (Procuradoria Geral), são 824 vagas disponibilizadas, atraindo mais de 43 mil inscritos para as provas realizadas em outubro passado.

Os candidatos devem manter seus dados de contato atualizados junto à banca organizadora, garantindo o recebimento de comunicados oficiais. O resultado final para o edital 01/2024 está previsto para 30 de janeiro, enquanto o do edital 03/2024 será divulgado em 24 de junho.

