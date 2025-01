A Arena Esportiva do Sesc Verão Macaé será o centro das atividades esportivas e culturais, e Nando Reis será o primeiro a se apresentar - Foto: Ilustração

Publicado 20/01/2025 10:47

Macaé - A edição 2025 do Sesc Verão Macaé começa no dia 1º de fevereiro e promete movimentar a cidade com uma programação diversificada. Realizado pelo Sesc Rio em parceria com a Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Adjunta de Turismo, o evento gratuito acontecerá nas Praias Campista e dos Cavaleiros, oferecendo opções para todas as idades.

A Arena Esportiva, montada na Praia Campista, será o palco para atividades como recreação com brinquedos, oficinas, exposições, intervenções artísticas e competições esportivas. As atividades estão programadas para os sábados, das 9h às 12h, e domingos, das 14h às 17h.

Os shows principais prometem ser o destaque das noites de sábado, às 21h, com grandes nomes da música brasileira: Nando Reis (1º de fevereiro), Xande de Pilares (8 de fevereiro) e Os Paralamas do Sucesso (15 de fevereiro). Já as apresentações locais serão realizadas aos domingos, às 20h, com atrações como Raiz do Sana (2 de fevereiro), O Rei e o Profeta... E a Rainha Também (9 de fevereiro) e Madame Escarlate (16 de fevereiro).

Com uma programação que une cultura, esporte e lazer, o Sesc Verão Macaé 2025 será uma excelente oportunidade para moradores e turistas aproveitarem o melhor da estação.