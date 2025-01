Gasodutos integrados em Macaé fortalecem o setor energético e atraem novos investimentos para a cidade - Foto: Ilustração

Macaé - Macaé deu um passo decisivo rumo ao protagonismo no setor energético com a integração operacional da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) e da Nova Transportadora do Sudeste S/A (NTS), iniciada em 1º de janeiro. Essa conexão estratégica fortalece a infraestrutura de transporte de gás natural na região, ligando os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo ao gasoduto Bolívia-Brasil, aos terminais de GNL e às plantas de processamento de gás.

Com a aplicação de um desconto de 90% nas taxas de entrada e saída, em comparação com as tarifas praticadas no Rio de Janeiro, a iniciativa busca atrair novos agentes ao mercado, tornando-o mais dinâmico e competitivo, conforme prevê a Lei do Gás.

Rodrigo Vianna, secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé, destacou que essa integração projeta Cabiúnas como futuro polo de injeção de gás natural no Brasil. O terminal já recebe gás pela Rota 2 e se prepara para a chegada do Projeto Raia (Rota 5), da Equinor em parceria com a Petrobras, prevista para 2028/29.

Segundo Vianna, Macaé se consolida como um hub energético estratégico, o que deve impulsionar investimentos em infraestrutura, inovação e tecnologia. A expansão do setor está alinhada com o estudo “Perspectivas do Gás no Rio 2024-2025”, da Firjan, que será apresentado em seminário no dia 30. O levantamento reforça o potencial de crescimento econômico da cidade, especialmente com projetos como a Rota 5 e a instalação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (FAFEN).