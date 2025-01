Hospital Irmandade São João Batista inicia nova gestão com foco em avanços na saúde - Foto: Reprodução

Hospital Irmandade São João Batista inicia nova gestão com foco em avanços na saúdeFoto: Reprodução

Publicado 17/01/2025 22:41 | Atualizado 17/01/2025 22:42

Macaé - O Hospital Irmandade São João Batista iniciou um novo ciclo de gestão com a posse da diretoria para o biênio 2025/2026. Em cerimônia marcada por otimismo e fé, foram reconduzidos aos cargos o provedor Dr. Luís Porto, o vice-provedor Dr. Glauco Miranda, o diretor financeiro Dr. Rafael Lobo, o diretor administrativo Dr. Darteson Gutierrez e o diretor médico Dr. Vinícius Antunes.

Durante o evento, o Dr. Luís Porto destacou a trajetória do hospital, construída com perseverança e guiada pelas bênçãos de Deus e de São João Batista. A nova gestão apresentou projetos estratégicos para os próximos dois anos, incluindo a implantação de novos serviços e a ampliação de áreas já existentes. O objetivo é fortalecer o compromisso com a excelência, qualidade e humanização no atendimento aos pacientes.

A solenidade foi antecedida por uma celebração religiosa conduzida pelo Padre Sergio Catão e contou com a presença de convidados e colaboradores, que foram homenageados pela diretoria pelo apoio contínuo à instituição.

A nova gestão assume com a missão de consolidar ainda mais o hospital como referência em saúde na região, ampliando o acesso e a qualidade dos serviços prestados à população.