Profissionais buscam novas oportunidades no setor offshore durante feirão de empregos promovido pela Ocyan em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 17/01/2025 08:55

Macaé - A Ocyan, referência no setor de óleo e gás, promove nesta sexta-feira (17), a partir das 9h, um grande feirão de empregos na Base de Manutenção e Serviços Offshore, em Macaé. Serão distribuídas 200 senhas para a entrega de currículos e participação em entrevistas presenciais, com foco no preenchimento de diversas vagas para atuação em plataformas offshore.

As oportunidades são destinadas a profissionais com experiência em regime CLT nas funções de caldeireiro convencional e escalador, inspetor de pintura escalador, auxiliar de movimentação de cargas, pintor hidrojatista, pintor airless e supervisor de escalada nível III. Os candidatos passarão por entrevistas com o setor de Recursos Humanos e poderão ser avaliados tecnicamente.

Para participar, é obrigatório apresentar documentos como CBSP (Curso Básico de Segurança em Plataformas), T-HUET (Treinamento em Escape de Helicópteros Submersos), certificados das normas NR-33 e NR-35, carteira de trabalho (física ou digital) e certificados de qualificação nas áreas específicas.

O feirão acontecerá na Rua Cirene Henrique Paes, S/N, KM 167, Lagoa de Imboassica, em Macaé. Os interessados devem chegar pontualmente para garantir sua participação.