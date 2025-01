Setor de óleo e gás impulsiona contratações no Rio de Janeiro e em Macaé com vagas em diversas áreas - Foto: Ilustração

Publicado 17/01/2025 15:58 | Atualizado 17/01/2025 16:01

Macaé - O setor de óleo e gás segue movimentando o mercado de trabalho com novas oportunidades de emprego. Estão abertas 60 vagas para atuação em plataformas offshore e no setor administrativo onshore, com chances para profissionais de níveis médio e superior em diversas áreas. As oportunidades disponibilizadas pela Foresea são para atuação nas cidades de Macaé e Rio de Janeiro.

Entre os cargos ofertados estão Plataformista, Sondador Cyber, Radio Operador, Operador de Posicionamento Dinâmico, 2º Oficial de Máquinas e Supervisor de Subsea. Há também 6 vagas para o Programa Jovem Aprendiz 2025, destinadas a jovens de 18 a 21 anos com ensino médio completo, residentes em Macaé ou no Rio de Janeiro. O programa, com duração de até 21 meses, inclui treinamento técnico de 800 horas na Firjan, seguido de jornada de 4 horas diárias nos escritórios.

Os interessados podem se inscrever pelo portal Gupy. O pacote de benefícios inclui plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, auxílio educação, transporte, incentivo à atividade física, previdência privada, participação nos lucros e seguro de vida.