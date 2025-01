Sede da Secretaria de Educação de Macaé, onde o atendimento presencial será realizado em fevereiro - Foto: Ilustração

Sede da Secretaria de Educação de Macaé, onde o atendimento presencial será realizado em fevereiroFoto: Ilustração

Publicado 20/01/2025 10:39

Macaé - A Secretaria de Educação de Macaé iniciou nesta segunda-feira (20), o período de pré-matrícula online para crianças ingressarem no Maternal I e Maternal II da Rede Municipal de Educação. O prazo para o cadastramento termina na próxima sexta-feira (24), e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal da Prefeitura, no endereço macae.rj.gov.br.

Podem ser inscritas crianças que completem 2 anos até 31 de março de 2025, para o Maternal I, e 3 anos até a mesma data, no caso do Maternal II. O resultado da 3ª fase será divulgado no Portal da Prefeitura em 17 de fevereiro.

Para os responsáveis que preferirem realizar o processo presencial, o atendimento começa no dia 10 de fevereiro, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Cidade Universitária, no bairro Granja dos Cavaleiros. O horário de funcionamento será das 8h às 17h.

A regulamentação para o processo de pré-matrícula e matrícula segue as orientações da Portaria 001/2024, publicada no Diário Oficial do Município em 6 de novembro de 2024.