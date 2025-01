Central do Trabalhador de Macaé: porta de entrada para novas oportunidades de emprego na cidade. - Foto: Divulgação

Publicado 20/01/2025 17:41 | Atualizado 20/01/2025 17:42

Macaé - A semana começa com uma excelente notícia para quem busca colocação no mercado de trabalho em Macaé. A Central do Trabalhador, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, disponibiliza 121 vagas em diferentes setores. Entre os destaques, estão 10 oportunidades para soldador, 8 para operador de caixa e 6 para recepcionista de restaurante.

Além dessas, há vagas para marceneiro, garçom, cumim, professor de Educação Física, entre outras profissões.

Os interessados devem comparecer à Central do Trabalhador, localizada no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1.181, Praia Campista, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. É necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência para realizar o cadastro.

Os detalhes das vagas podem ser consultados no portal da prefeitura, que também oferece uma opção para cadastro online de trabalhadores e empresas.