Trecho revitalizado da RJ-168 destaca melhorias no asfalto e no paisagismoFoto: Divulgação

Publicado 20/01/2025 10:52

Macaé - A RJ-168, principal porta de entrada de Macaé, está de cara nova com o avanço das obras do projeto Asfalto Liso, lançado neste mês. O programa, que prevê o recapeamento de 40 quilômetros de ruas e avenidas em diversos bairros, já concluiu quase 5 quilômetros de asfalto novo no trecho inicial da rodovia, sob supervisão da Secretaria de Infraestrutura.

O secretário de Infraestrutura, Santiago Borges, destacou que os trabalhos no trecho da RJ-168 foram planejados para ser concluídos até o dia 20. Segundo ele, além da pavimentação, o projeto inclui a revitalização do Trevo das Bandeiras, com paisagismo e nova iluminação, e a instalação de sinalização horizontal, garantindo mais segurança aos motoristas.

Após finalizar esse trecho, as obras seguiram para bairros como Verdes Mares, Atlântico Norte, Miramar e Cancela Preta. Cerca de 20 trabalhadores estão envolvidos na substituição asfáltica, que inclui fresagem, remoção do pavimento antigo e aplicação de uma nova camada asfáltica.

“O objetivo é proporcionar mais fluidez ao trânsito e melhorar a qualidade de vida da população. Este não é um simples tapa-buracos, mas uma obra de infraestrutura que abrange desde a pavimentação até a estética urbana”, afirmou Borges.

