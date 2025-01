Doação de sangue: um ato solidário que pode salvar até quatro vidas - Foto: Divulgação

Publicado 22/01/2025 12:45

Macaé - Com a chegada do verão, das férias e a proximidade do Carnaval, o Serviço Municipal de Hemoterapia de Macaé intensifica sua campanha de conscientização para a doação de sangue. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, na Rua Doutor Bueno, 40, no Centro, anexa ao Hospital São João Batista. Para maior comodidade, os interessados podem agendar a data e hora pelo site oficial da Prefeitura.

Cada doação pode salvar até quatro vidas, ajudando a abastecer hospitais municipais e cidades vizinhas como Carapebus e Conceição de Macabu. O serviço conta com uma equipe especializada e estrutura completa para atender os doadores.

O coordenador Denio Marinho destaca que o objetivo é garantir estoques suficientes para o Carnaval, um período que exige maior prontidão. Ele ressalta que uma campanha específica será realizada para reforçar os estoques.