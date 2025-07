Em Macaé, o encontro acontecerá no dia 9 de agosto, no Hotel Brisa Tropical - Foto: Ilustração

Em Macaé, o encontro acontecerá no dia 9 de agosto, no Hotel Brisa TropicalFoto: Ilustração

Publicado 23/07/2025 19:01

Macaé - Empresários e gestores de Macaé e Cabo Frio vão contar com uma oportunidade única para aprimorar suas habilidades administrativas e ampliar os resultados de seus negócios. Em agosto, o workshop Gestão Eficaz será realizado gratuitamente nas duas cidades, com o objetivo de oferecer ferramentas práticas e acessíveis voltadas à organização empresarial, liderança e aumento de produtividade.



O treinamento será conduzido por Emerson Doblas, diretor da Febracis RJ, considerada a maior escola de negócios da América Latina. Em Macaé, o encontro acontecerá no dia 9 de agosto, no Hotel Brisa Tropical. Já em Cabo Frio, será no dia 16 de agosto, no Hotel Green. Ambos os eventos são voltados para empresários, líderes de equipe e profissionais que desejam transformar a rotina da empresa com mais eficiência e clareza na tomada de decisões.



A proposta do workshop surgiu a partir de uma necessidade observada no mercado: muitos empreendedores iniciam suas atividades com paixão pelo que fazem, mas sem conhecimento técnico sobre gestão. Essa realidade contribui para um alto índice de falência no setor, especialmente entre micro e pequenas empresas. Segundo dados recentes, cerca de 80% dos negócios no Brasil encerram suas atividades antes de completar dois anos.



Para mudar esse cenário, o Gestão Eficaz foi estruturado com base em quatro pilares centrais: contratação assertiva e estruturação de equipes; liderança eficaz e fortalecimento da cultura organizacional; definição de metas e gestão por indicadores; e mapeamento de processos internos. O objetivo é fazer com que os participantes saiam do workshop prontos para aplicar o conteúdo aprendido na prática, com ferramentas validadas e testadas em diversos contextos empresariais.



Além do conteúdo teórico, o evento incluirá dinâmicas de grupo, troca de experiências e atividades voltadas ao desenvolvimento de networking entre os empreendedores presentes. Essa abordagem prática é um dos diferenciais do programa, que alia inteligência emocional, performance e foco em resultados, segundo Doblas. Ele também destaca que os casos reais apresentados no workshop vão mostrar que, com gestão eficiente, é possível mudar o rumo de qualquer negócio.



Com sólida carreira no setor de óleo e gás, Doblas é formado pela EFOMM, especialista em finanças e gestão empresarial, e atua como mentor, coach e palestrante em todo o estado. Ele também integra a equipe da Convexa Investimentos, onde auxilia empresas e profissionais na otimização de recursos e estratégias.



O workshop já passou por diversas cidades com resultados positivos e agora chega à Região dos Lagos com a proposta de impulsionar o crescimento de negócios locais. As vagas são limitadas, e os interessados devem se inscrever diretamente no site da Febracis RJ.



Para quem busca ferramentas práticas e deseja assumir o controle da gestão da empresa com segurança, o Gestão Eficaz promete ser um divisor de águas. Mais do que um curso, a proposta é provocar uma mudança de mentalidade nos empreendedores, mostrando que é possível crescer com organização, planejamento e foco.

Workshop "Gestão Eficaz" com Emerson Doblas promete transformar empresas em Macaé e Cabo Frio Foto: Divulgação