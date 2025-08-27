Polícia encontrou maconha e crack durante ação no bairro próximo ao depósito Mosquini - Foto: Divulgação

Polícia encontrou maconha e crack durante ação no bairro próximo ao depósito MosquiniFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2025 15:29

Macaé - Durante ronda na noite de terça-feira (26), uma equipe da Polícia Militar localizou um homem apontado por moradores como envolvido com tráfico de drogas na rua lateral ao depósito Mosquini, em Macaé. Segundo informações da denúncia, ele vestia casaco verde e calça azul.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou se livrar de uma sacola, lançando-a em direção a uma casa nas proximidades. A equipe realizou a abordagem e encontrou dentro da sacola 32 buchas de maconha e 15 pedras de crack, além de R$ 343 em espécie e 1.000 pesos chilenos. Um celular também foi apreendido.

O homem recebeu voz de prisão, foi informado sobre seus direitos e conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde permanece detido à disposição da Justiça. A ação reforça o trabalho de prevenção e combate ao tráfico na cidade, garantindo maior segurança à população local.