Polícia encontrou maconha e crack durante ação no bairro próximo ao depósito MosquiniFoto: Divulgação
Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Macaé
Ação rápida resultou na apreensão de drogas e dinheiro
Polícia prende suspeito de tráfico de drogas em Macaé
Ação rápida resultou na apreensão de drogas e dinheiro
Polícia Civil prende suspeito de série de assaltos em Macaé
Homem conhecido como Jamaica é acusado de praticar roubos em diferentes bairros em apenas três dias
Macaé recebe I Jornada de Psicologia voltada ao bem-estar no serviço público
Evento reúne profissionais, acadêmicos e servidores para discutir saúde mental e qualidade de vida no trabalho
Macaé amplia oportunidades com construção de duas novas escolas municipais
Novas unidades vão reforçar a educação infantil e fortalecer o ensino na região serrana
Macaé oferece 668 novas vagas de emprego e se mantém em destaque na região
Setor offshore lidera oportunidades para profissionais de diferentes áreas
Polícia Civil prende traficante em operação na comunidade Morobá
Ação apreende drogas e reforça combate ao tráfico em Macaé
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.