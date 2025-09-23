Jovens de Macaé iniciam inscrições nos programas Nova Vida e Guarda Mirim, com atividades que incentivam aprendizado, cidadania e integração social - Foto: Divulgação

Jovens de Macaé iniciam inscrições nos programas Nova Vida e Guarda Mirim, com atividades que incentivam aprendizado, cidadania e integração socialFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 12:57 | Atualizado 23/09/2025 12:57

Macaé - Começou nesta segunda-feira (22) a pré-inscrição online para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) dos programas sociais Nova Vida e Guarda Mirim, destinados a jovens de 14 a 17 anos matriculados na rede pública de ensino e em situação de vulnerabilidade social em Macaé. A inscrição estará disponível até domingo (28), pelo site da Prefeitura (www.macae.rj.gov.br), oferecendo 397 vagas para o Nova Vida e 75 para o Guarda Mirim.

Os cadastros validados presencialmente ocorrerão no Paço Municipal, na Avenida Presidente Feliciano Sodré, 534, Centro, nos dias 27 e 28 de setembro, das 9h às 16h, e em 29 de setembro, das 9h às 12h. A validação deve ser feita pelo responsável legal do candidato, portando documento oficial com foto e o formulário de pré-inscrição impresso.

Após o fechamento das inscrições, a Prefeitura divulgará em 1º de outubro a relação dos inscritos. A prova objetiva, com questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos de Macaé, será aplicada em 5 de outubro, das 9h às 12h, em local a ser informado. O gabarito sai no mesmo dia, e o resultado final está previsto para 17 de outubro.

Os programas Nova Vida e Guarda Mirim já ajudaram muitos jovens a permanecer na escola e a se engajar em atividades educativas e profissionais. Os candidatos aprovados atuarão quatro horas por dia, com remuneração mensal de R$ 759, iniciando suas atividades em 27 de outubro.

O edital completo, com todos os critérios de participação e o cronograma oficial, está disponível no site da Prefeitura e no Diário Oficial do Município.

