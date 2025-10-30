Felipe Benjamin durante a cerimônia de posse: compromisso com o resgate da tradição e modernização do Tênis Clube MacaéFoto: Divulgação
Felipe Benjamin assume presidência do Tênis Clube Macaé com plano de resgatar o brilho histórico da instituição
Novo presidente quer devolver protagonismo social e cultural ao tradicional clube macaense, revitalizando espaços e aproximando a comunidade
UFF abre vaga para professor substituto em Direito Público
Seleção oferece remuneração entre R$ 3.090 e R$ 8.058 para docente com mestrado em Direito; inscrições vão até 1º de dezembro
Cadastro para Auxílio Durante o Defeso do Camarão Abre Inscrições em Macaé
Pescadores e descascadeiras poderão se inscrever entre 10 e 21 de novembro para garantir o benefício durante o período de proibição da pesca
Macaé marca presença de destaque na OTC Brasil e fortalece posição no setor energético
No evento realizado no Rio de Janeiro, a cidade reafirma seu papel estratégico na indústria offshore e fortalece laços com grandes players do setor
Câmara de Macaé debate segurança no trânsito e propõe semana de conscientização sobre acidentes com motocicletas
Vereadora Liomar propõe projeto para prevenção de acidentes em Macaé
Polícia Militar prende homem e apreende drogas e motos durante operação
Ação reforça o combate ao tráfico e aumenta a sensação de segurança na comunidade
