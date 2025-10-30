Felipe Benjamin durante a cerimônia de posse: compromisso com o resgate da tradição e modernização do Tênis Clube Macaé - Foto: Divulgação

Felipe Benjamin durante a cerimônia de posse: compromisso com o resgate da tradição e modernização do Tênis Clube MacaéFoto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 10:41

Macaé - O advogado Felipe Benjamin foi eleito novo presidente do Conselho Maior do Tênis Clube Macaé, prometendo devolver ao espaço o destaque que marcou gerações. O desafio é grande, mas o entusiasmo também: a nova diretoria quer unir tradição e modernidade para recolocar o clube no coração da vida social e cultural da cidade.

Durante o encontro de transição, Felipe falou com emoção sobre o significado do Tênis Clube para os macaenses. “Assumir essa presidência é um privilégio. O Tênis Clube é parte da nossa história, das nossas memórias afetivas. Nosso objetivo é devolver à cidade um espaço vivo, de convivência, esporte, lazer e cultura. Agradeço ao ex-presidente Vitor Eduardo do Carmo pela condução exemplar, que nos permite seguir com clareza e propósito”, afirmou.

O ex-presidente Vitor Eduardo do Carmo desejou sucesso à nova equipe e destacou o valor simbólico do espaço. “O Tênis Clube tem um peso histórico enorme. Tenho plena confiança de que o Dr. Felipe e sua diretoria vão modernizar o clube e reaproximá-lo da sociedade macaense”, disse.

Com o lema “Tradição, Cultura e Novo Tempo”, a nova gestão pretende revitalizar as duas sedes do clube: a da Praia dos Cavaleiros, que conta com piscinas, saunas e uma vista de cartão-postal, e a do Centro, onde fica o ginásio poliesportivo Juquinha e o salão principal, palco de eventos marcantes e encontros inesquecíveis ao longo das décadas.

Além das melhorias estruturais, o plano inclui retomar a agenda de eventos culturais e esportivos, fomentar parcerias e abrir o clube novamente para o público local. A ideia é que o Tênis Clube volte a ser um ponto de encontro, de celebração e orgulho para os macaenses.

Mais do que restaurar prédios, Felipe Benjamin quer reviver memórias e criar novas histórias. “O clube é sobre pessoas, encontros e pertencimento. É tempo de fazer o Tênis Clube Macaé pulsar novamente com a energia da cidade”, declarou.