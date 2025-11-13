Orquestra de Sopros Nova Aurora se prepara para estreia como sinfônica no palco do Theatro Municipal do Rio, em um concerto que celebra tradição e renovaçãoFoto: Divulgação
Nova Aurora brilha como sinfônica e abre temporada 2026 no Theatro Municipal do Rio
Com 152 anos de história, a tradicional orquestra macaense une forças com músicos da Filarmônica Metropolitana e estreia em formação sinfônica em um concerto histórico
Macaé sedia workshop que une tecnologia e cuidado humano para ampliar a segurança na indústria offshore
Evento reúne profissionais do setor de Óleo e Gás para discutir inovação e estratégias na proteção de mãos e dedos, com foco em reduzir acidentes e transformar a cultura de segurança
Luz, câmera e aprendizado: alunos de Macaé ganham as telas com filmes sobre amizade, diversidade e inclusão
Mostra Imagens em Movimento leva ao Cine Sesi curtas produzidos por estudantes da rede pública e destaca o poder do cinema como ferramenta de transformação social
Céu de Macaé será palco de cores e luzes no Festival de Pipas Noturno
Evento gratuito na Praia dos Cavaleiros promete encantar famílias neste sábado, com diversão e segurança a partir das 19h
Mutirão de testagem em Macaé oferece exames gratuitos para ISTs no feriado
Ação do Programa IST/Aids será realizada neste sábado, 15, e promete facilitar o acesso da população aos testes de HIV, sífilis e hepatites
Iluminação moderna transforma ruas de Macaé e promete mais segurança e economia
Troca de 472 pontos de luz por tecnologia LED deve reduzir custos, melhorar a visibilidade e beneficiar diretamente a população
