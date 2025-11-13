Orquestra de Sopros Nova Aurora se prepara para estreia como sinfônica no palco do Theatro Municipal do Rio, em um concerto que celebra tradição e renovação - Foto: Divulgação

Orquestra de Sopros Nova Aurora se prepara para estreia como sinfônica no palco do Theatro Municipal do Rio, em um concerto que celebra tradição e renovaçãoFoto: Divulgação

Publicado 13/11/2025 11:08

Macaé - A emoção vai tomar conta do palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro no dia 18 de março. Pela primeira vez em 152 anos, a Orquestra de Sopros Nova Aurora, orgulho musical de Macaé, sobe ao palco como Orquestra Sinfônica Nova Aurora, em uma apresentação que promete marcar época. A estreia faz parte da abertura da temporada 2026 e simboliza uma nova fase na trajetória do grupo, agora com uma formação ampliada que une sopros, percussão e cordas.

A parceria com a Orquestra Filarmônica Metropolitana, de São Gonçalo, tornou possível esse salto. Sob a batuta do maestro Hélio Rodrigues, diretor artístico da Nova Aurora, e do maestro Gustavo Fernandes, diretor da Metropolitana, cerca de 90 músicos formarão o conjunto sinfônico. No repertório, o público poderá apreciar o concerto “Sotaque Nordestino”, em uma versão inédita e cheia de sotaques sonoros que exaltam a riqueza da música brasileira.

“Realizar o concerto de abertura no Theatro Municipal é a consagração de um trabalho coletivo, movido por amor e dedicação. Representa o reconhecimento de tudo que a Nova Aurora tem feito pela música de concerto no interior do estado”, destaca o maestro Hélio Rodrigues, emocionado com o marco histórico.

Para o produtor cultural Joelson Toledo, integrante da Usina de Fomento Cultural, o momento simboliza a evolução natural de uma instituição centenária. “Abrir a temporada no Theatro Municipal já é um privilégio. Fazer isso estreando como sinfônica mostra que a Nova Aurora está viva, moderna e em constante expansão”, afirma.

O público também pode conhecer mais sobre essa trajetória no curta-metragem “Nova Aurora: 150 Anos para o Futuro”, disponível no canal da Usina de Fomento Cultural no YouTube. Dirigido por Joelson Toledo e com supervisão de Marcos Kuíka, o filme tem 15 minutos de duração e foi selecionado pelo Chamamento Público 7/2023, em cumprimento à Lei Paulo Gustavo, voltada ao incentivo audiovisual.

Mais que uma apresentação, o concerto no Theatro Municipal será uma celebração de identidade, talento e persistência. Uma noite em que Macaé mostrará, com orgulho, que sua música continua ecoando alto — agora, em escala sinfônica.